Любимое мое время (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Своеобразное поэтическое произведение мультипликационного искусства, цель которого познакомить с творчеством Пушкина.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы
КачествоFull HD
Время69 мин / 01:09
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
- АХРежиссёр
Андрей
Хржановский
- Актёр
Сергей
Юрский
- ИСАктёр
Иннокентий
Смоктуновский
- АХСценарист
Андрей
Хржановский
- ЮБХудожник
Юрий
Батанин
- ГАХудожник
Гелий
Аркадьев
- ЮНХудожник
Юрий
Норштейн
- АХХудожник
Андрей
Хржановский
- НТМонтажёр
Надежда
Трещёва
- ЛГМонтажёр
Любовь
Георгиева
- СКОператор
Светлана
Кощеева
- ИСОператор
Игорь
Скидан-Босин
- ВСОператор
Валерий
Струков
- АШКомпозитор
Альфред
Шнитке