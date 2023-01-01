Биография

Любовь Александровна Георгиева – советский монтажер. День рождения: 23 июля 1937 г. Ушла из жизни 1 января 1993 г. Почти сразу после окончания школы будущий монтажер Любовь Георгиева была принята в коллектив Проектного института театрально-зрелищных мероприятий «Гипротеатр». Там она проработала недолго – всего пару лет (1956-1957 гг.). Ушла, так как смогла устроиться на студию «Союзмультфильм», где оставалась монтажером вплоть до 1978 г. Ей удалось совмещать трудовую деятельность и обучение, поскольку в 1961 г. она успешно сдала вступительные экзамены на экономфак ВГИКа (заочное отделение). Диплом получила в 1966 г. В необыкновенно плодотворный период творчества на «Союзмультфильме» на экран вышли мультфильмы Любови Георгиевой: «Наргис» (1965 г.), все серии о Маугли, «Василиса Микулишна» (1975 г.), «Илья Муромец» (1975 г.), несколько выпусков детского тележурнала «Веселая карусель» и другие. В 1978 г. монтажер переходит в ТО «Экран», а еще через некоторое время – в «Мульттелефильм». В это время на телеэкраны вышли такие анимационные фильмы, как кукольные истории о дядюшке Ау, короткий юмористический рассказ «Как старик корову продавал» (1980 г.), уникальный музыкальный фильм про пластилиновую ворону, «Филипок» (1982 г.) по рассказу Л. Н. Толстого и немало других.