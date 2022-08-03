Хвосты (фильм, 1966) смотреть онлайн бесплатно
9.51966, Хвосты
Мультфильм, Советские мультфильмы15 мин0+
О фильме
Сказка о том, как звери надумали поменяться хвостами, но скоро поняли, как необходим каждому его собственный хвост.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
КачествоFull HD
Время15 мин / 00:15
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ВПРежиссёр
Владимир
Полковников
- Актриса
Ольга
Аросева
- АПАктёр
Анатолий
Папанов
- ЕПАктриса
Елена
Понсова
- СЦАктёр
Сергей
Цейц
- Актёр
Георгий
Вицин
- ВССценарист
Владимир
Сутеев
- ФИПродюсер
Федор
Иванов
- ЮБХудожник
Юрий
Бутырин
- ВКХудожник
Владимир
Крумин
- ДАХудожник
Дмитрий
Анпилов
- ЛКХудожник
Леонид
Каюков
- ЛГМонтажёр
Любовь
Георгиева
- НКОператор
Нина
Климова
- ВГКомпозитор
Вадим
Гамалия