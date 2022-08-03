Хвосты
Wink
Детям
Хвосты

Хвосты (фильм, 1966) смотреть онлайн бесплатно

9.51966, Хвосты
Мультфильм, Советские мультфильмы15 мин0+

О фильме

Сказка о том, как звери надумали поменяться хвостами, но скоро поняли, как необходим каждому его собственный хвост.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Качество
Full HD
Время
15 мин / 00:15

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb