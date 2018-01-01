Wink
Детям
Хвосты
Актёры и съёмочная группа фильма «Хвосты»

Режиссёры

Владимир Полковников

Режиссёр

Актёры

Ольга Аросева

Актрисалиса
Анатолий Папанов

Актёрволк
Елена Понсова

Актрисасорока
Сергей Цейц

Актёрёжик
Георгий Вицин

Актёрзайчик

Сценаристы

Владимир Сутеев

Сценарист

Продюсеры

Федор Иванов

Продюсер

Художники

Юрий Бутырин

Художник
Владимир Крумин

Художник
Дмитрий Анпилов

Художник
Леонид Каюков

Художник

Монтажёры

Любовь Георгиева

Монтажёр

Операторы

Нина Климова

Оператор

Композиторы

Вадим Гамалия

Композитор