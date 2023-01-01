Король-олень (фильм, 1969) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

У короля Дерамо, несмотря на то, что ему уже за 30, все еще нет королевы и наследника. Все потому, что он не может понять, кто из претенденток на его сердце по-настоящему его любит. Дерамо помогает волшебник Дурандарте, подарив статую, как две капли воды похожую на первого министра Тарталью. Она смеется каждый раз, когда слышит неправду. С ее помощью Дерамо находит невесту Анджелу – к великому неудовольствию Тартальи, который надеялся, что королевой станет его дочь. Теперь он вынашивает коварный план – переселить Дерамо в тело оленя.



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