Интервенция (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Фильм созданный по пьесе Л.Славина и долгое время находившийся под цензурным запретом. Единственная в советском кинематографе эксцентрическая комедия в стиле «буфф», повествующая о многоликой жизни Одессы, оккупированной войсками Антанты.
СтранаСССР
ЖанрКомедия, Исторический, Приключения, Драма
КачествоSD
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ГПРежиссёр
Геннадий
Полока
- ВВАктёр
Владимир
Высоцкий
- ЮБАктриса
Юлия
Бурыгина
- ЮТАктёр
Юрий
Толубеев
- Актёр
Ефим
Копелян
- Актёр
Сергей
Юрский
- Актриса
Ольга
Аросева
- Актёр
Валерий
Золотухин
- РНАктриса
Руфина
Нифонтова
- ГИАктриса
Гелена
Ивлиева
- ВТАктёр
Владимир
Татосов
- СРПродюсер
С.
Рабинов
- ВСПродюсер
Владимир
Семенец
- ЗШМонтажёр
Зинаида
Шейнеман
- ВБОператор
Владимир
Бурыкин
- ЕМОператор
Евгений
Мезенцев
- ССКомпозитор
Сергей
Слонимский