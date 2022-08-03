Интервенция (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно

Интервенция
Интервенция
Драма, Приключения101 мин12+

О фильме

Фильм созданный по пьесе Л.Славина и долгое время находившийся под цензурным запретом. Единственная в советском кинематографе эксцентрическая комедия в стиле «буфф», повествующая о многоликой жизни Одессы, оккупированной войсками Антанты.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Исторический, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Интервенция»