Последний дюйм
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Последний дюйм

Последний дюйм (фильм, 1958) смотреть онлайн бесплатно

9.21958, Последний дюйм
Драмы, Приключения84 мин6+

Сюжет

Приключенческая драма о путешествии отца и сына, которое обернулось трагедией. Фильм «Последний дюйм» 1958 года доступен в онлайн-кинотеатре Wink. Советская кинолента снята по одноименному рассказу Джеймса Олдриджа.

Нуждающийся в деньгах летчик Бен Энсли получает хорошо оплачиваемое, но рискованное предложение по работе — провести подводные съемки акул. Он соглашается и берет с собой на задание 12-летнего сына Дэви. Вместе они отправляются на спортивном самолете на дальний безлюдный берег моря. Во время погружения с Беном происходит несчастный случай, из-за которого он больше не может управлять самолетом. Чтобы вернуться домой, за штурвал придется сесть 12-летнему Дэви.

Сможет ли юный мальчик управлять самолетом и спасти жизнь отцу? «Последний дюйм», фильм 1958 года, можно посмотреть в хорошем качестве на Wink.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Приключения, Драмы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.4 IMDb