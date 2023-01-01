Последний дюйм (фильм, 1958) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Приключенческая драма о путешествии отца и сына, которое обернулось трагедией. Фильм «Последний дюйм» 1958 года доступен в онлайн-кинотеатре Wink. Советская кинолента снята по одноименному рассказу Джеймса Олдриджа.
Нуждающийся в деньгах летчик Бен Энсли получает хорошо опла�чиваемое, но рискованное предложение по работе — провести подводные съемки акул. Он соглашается и берет с собой на задание 12-летнего сына Дэви. Вместе они отправляются на спортивном самолете на дальний безлюдный берег моря. Во время погружения с Беном происходит несчастный случай, из-за которого он больше не может управлять самолетом. Чтобы вернуться домой, за штурвал придется сесть 12-летнему Дэви.
Сможет ли юный мальчик управлять самолетом и спасти жизнь отцу? «Последний дюйм», фильм 1958 года, можно посмотреть в хорошем качестве на Wink.
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Информация
СтранаСССР
КачествоSD
ЖанрыПриключения, Драмы
Рейтинг
- ВМАктёр
Вячеслав
Муратов
- Актёр
Николай
Крюков
- Актёр
Михаил
Глузский
- АААктёр
Али
Ага Агаев
- МДАктёр
Мухлис
Джани-заде
- АРАктёр
Алексей
Розанов
- ЛБСценарист
Леонид
Белокуров
- ДОСценарист
Джеймс
Олдридж
- СГПродюсер
С.
Голощекин
- ЮТАктёр дубляжа
Юрий
Толубеев
- Актёр дубляжа
Сергей
Юрский
- ЕБМонтажёр
Елена
Баженова
- СРОператор
Самуил
Рубашкин
- МВКомпозитор
Моисей
Вайнберг