Последний дюйм (фильм, 1958) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Приключенческая драма о путешествии отца и сына, которое обернулось трагедией. Фильм «Последний дюйм» 1958 года доступен в онлайн-кинотеатре Wink. Советская кинолента снята по одноименному рассказу Джеймса Олдриджа.



Нуждающийся в деньгах летчик Бен Энсли получает хорошо опла�чиваемое, но рискованное предложение по работе — провести подводные съемки акул. Он соглашается и берет с собой на задание 12-летнего сына Дэви. Вместе они отправляются на спортивном самолете на дальний безлюдный берег моря. Во время погружения с Беном происходит несчастный случай, из-за которого он больше не может управлять самолетом. Чтобы вернуться домой, за штурвал придется сесть 12-летнему Дэви.



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