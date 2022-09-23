Шутите (фильм, 1971) смотреть онлайн бесплатно

История, лежащая в основе фильма реальна, хотя и похожа на сказку. В начале XI века в златоглавый Киев прибывает посольство из Франции - сватать Анну, младшую дочь киевского князя Ярослава Мудрого.



И вот отправляется в дальний путь к своему незнакомому жениху Генриху I Французскому юная княжна. На целых два года растянулся этот путь, полный неожиданных встреч, авантюрных приключений, смешных и трагических событий.

