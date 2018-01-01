Биография

Василий Попов — российский директор фильмов. В период с 1967 по 1971 годы работал на киностудии «Ленфильм». Дебютной работой Василия Попова в кинематографе стала драма Алексея Германа «Седьмой спутник» 1967 года. В 1971 году под руководством Попова вышел комедийный киноальманах «Шутите?», состоящий из трех новелл выпускников ВГИКа. В картине снялись Михаил Кононов, Валерий Рыжаков, Петр Шелохонов, Михаил Иванов, Лев Лемке, Людмила Чурсина, Станислав Соколов и другие известные артисты. В этом же году Василий закончил работу над спортивной драмой «Секундомер».