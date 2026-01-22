Один из нас (фильм, 1971) смотреть онлайн
1971, Один из нас
Боевик98 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
О фильме
Апрель 1941 года. Согласно разведданным, полученных чекистами, немецкая диверсионная группа планирует взорвать один изоборонных заводов Москвы. Чтобы выяснить планы диверсантов, работающих подпокровительством немецкого посольства, НКВД направляет назавод одного изсвоих лучших сотрудников Сергея Бирюкова. Онустанавливает контакт сагентом Келлером иузнает, чтовзрыв назначен на21 июня.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ГПРежиссёр
Геннадий
Полока
- ГЮАктёр
Георгий
Юматов
- ВГАктёр
Валентин
Грачёв
- Актёр
Николай
Гринько
- ФНАктёр
Федор
Никитин
- ИДАктёр
Игорь
Дмитриев
- Актриса
Людмила
Гурченко
- ТКАктриса
Татьяна
Конюхова
- ИКАктриса
Ирина
Короткова
- ДМАктёр
Дмитрий
Масанов
- ЛШАктриса
Людмила
Шагалова
- АНСценарист
Алексей
Нагорный
- ГРСценарист
Гелий
Рябов
- БЯПродюсер
Борис
Яковлев
- ГАОператор
Генри
Абрамян
- СРОператор
Самуил
Рубашкин