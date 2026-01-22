Один из нас (фильм, 1971) смотреть онлайн

Один из нас
1971, Один из нас
Боевик98 мин12+
Апрель 1941 года. Согласно разведданным, полученных чекистами, немецкая диверсионная группа планирует взорвать один изоборонных заводов Москвы. Чтобы выяснить планы диверсантов, работающих подпокровительством немецкого посольства, НКВД направляет назавод одного изсвоих лучших сотрудников Сергея Бирюкова. Онустанавливает контакт сагентом Келлером иузнает, чтовзрыв назначен на21 июня.

Страна
СССР
Жанр
Боевик
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb