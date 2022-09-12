Рокировка в длинную сторону
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Рокировка в длинную сторону

Рокировка в длинную сторону (фильм, 1969) смотреть онлайн бесплатно

8.21969, Рокировка в длинную сторону
Триллер, Криминал90 мин16+

О фильме

Молодой советский биолог волей обстоятельств вынужден вступить в схватку с... агентами империалистической разведки. Но, как и положено советскому гражданину, он стойко борется с происками врага и выходит победителем.

Страна
СССР
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рокировка в длинную сторону»