Ася (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно

Захолустный городок в южной Германии. Праздничное гуляние студентов, горные пейзажи и Ася - диковатая, взбалмошная странная девочка, испугавшая Н.Н., героя фильма, силой своей любви.
7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Иосиф
Хейфиц
- ЕКАктриса
Елена
Коренева
- ИКАктёр
Игорь
Костолевский
- ВЕАктёр
Вячеслав
Езепов
- ЮМАктёр
Юрий
Медведев
- КГАктёр
Кирилл
Гун
- ГБАктриса
Гертруда
Брендлер
- ХКАктёр
Ханс
Клеринг
- ХРАктриса
Ханна
Ригер
- БШАктёр
Бодо
Шмидт
- ХВАктриса
Хайди
Вайгельт
- Сценарист
Иосиф
Хейфиц
- ИТСценарист
Иван
Тургенев
- РИМонтажёр
Раиса
Изаксон
- ГМОператор
Генрих
Маранджян
- ОККомпозитор
Олег
Каравайчук