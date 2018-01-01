Ася
Ася

Ася (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно

8.81977, Asya
Драма92 мин12+

О фильме

Захолустный городок в южной Германии. Праздничное гуляние студентов, горные пейзажи и Ася - диковатая, взбалмошная странная девочка, испугавшая Н.Н., героя фильма, силой своей любви.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb