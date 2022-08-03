Приходи на меня посмотреть (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно

Софья Ивановна давно не встает со своего кресла. А ее единственная дочь Таня, похоже, смирилась с положением старой девы. Вся ее жизнь — это заботы о больной матери. Но в один из предновогодних вечеров Софья Ивановна собралась умирать. И с этого момента в московской квартире начинаются настоящие новогодние чудеса.

