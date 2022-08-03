Приходи на меня посмотреть
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Приходи на меня посмотреть

Приходи на меня посмотреть (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно

9.52000, Приходи на меня посмотреть
Мелодрама, Комедия101 мин18+

О фильме

Софья Ивановна давно не встает со своего кресла. А ее единственная дочь Таня, похоже, смирилась с положением старой девы. Вся ее жизнь — это заботы о больной матери. Но в один из предновогодних вечеров Софья Ивановна собралась умирать. И с этого момента в московской квартире начинаются настоящие новогодние чудеса.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Приходи на меня посмотреть»