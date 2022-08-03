Приходи на меня посмотреть (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно
9.52000, Приходи на меня посмотреть
Мелодрама, Комедия101 мин18+
О фильме
Софья Ивановна давно не встает со своего кресла. А ее единственная дочь Таня, похоже, смирилась с положением старой девы. Вся ее жизнь — это заботы о больной матери. Но в один из предновогодних вечеров Софья Ивановна собралась умирать. И с этого момента в московской квартире начинаются настоящие новогодние чудеса.
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Михаил
Агранович
- Режиссёр
Олег
Янковский
- Актёр
Олег
Янковский
- Актриса
Ирина
Купченко
- Актриса
Екатерина
Васильева
- НЩАктриса
Наталья
Щукина
- МРАктёр
Марк
Рудинштейн
- Актёр
Иван
Янковский
- НПСценарист
Надежда
Птушкина
- ВГПродюсер
Владимир
Грамматиков
- ВРПродюсер
Владимир
Репников
- Продюсер
Игорь
Толстунов
- МЗПродюсер
Михаил
Зильберман
- ОГМонтажёр
Ольга
Гриншпун
- Оператор
Михаил
Агранович
- ВБКомпозитор
Вадим
Биберган