Одинокой женщине предлагают обвинить своего бывшего преподавателя в домогательствах, но она не спешит принимать решение. Драма «Северная станция» — фильм, получивший приз за лучшую режиссуру на кинофестивале «Новое движение».



Когда-то многообещающая студентка биофака Светлана теперь работает в океанариуме, и она одинока и подавлена. Неожиданно с ней связывается ученица бывшего преподавателя Павла Рудина, которая собирается обвинить его в домогательствах и просит у Светланы поддержки. Но та не уверена, что трагический роман с Павлом во время летней практики действительно может быть поводом для скандала. Светлана вспоминает, что случилось тогда на биостанции, и пытается разобраться в своих чувствах.



Присоединится ли она к обвинениям, расскажет фильм «Северная станция» (2025), который вы найдете на Wink.

