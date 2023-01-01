Биография

Валерия Репина — актриса театра и кино. Родилась в Кяхте 20 ноября 1996 года. Будучи ребенком, Валерия занималась плаванием и современными танцами, а позднее стала посещать актерские курсы. После окончания школы поступила во ВГИК имени Герасимова, где обучалась в мастерской Игоря Ясуловича. С 2017 года играет на сцене Театра Наций. Впервые на экране Валерия Репина появилась в многосерийной драме «Склифосовский», а в 2019 году уже получила главную роль в детективной ленте «#Dетки», где ее партнерами по площадке стали Катерина Шпица и Максим Лагашкин. Кроме того, актриса запомнилась зрителям по роли блогера Яны во втором сезоне «Игры на выживание» Карена Оганесяна, а также исполнила очередную главную роль в спортивной комедии «ФК Родина» 2023 года из линейки Wink originals.