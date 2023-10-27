Начинающая оператор отправляется на северную станцию, чтобы снять фильм о пропавшей семье метеорологов. Фильм «Туман» — романтический триллер о противоречивости чувств, ставший игровым дебютом признанного режиcсера-документалиста Наталии Гугуевой.



Настя недавно закончила учебу на операторском факультете, но уже решила, о чем будет ее первый фильм. Она узнала из газетной статьи о работавшей на северной метеостанции семейной паре, которая пропала без вести при загадочных обстоятельствах. Вместе с ними жил молодой коллега Андрей, которого сначала подозревали в убийстве, но не нашли этому никаких доказательств. Андрей скоро возвращается на станцию после долгого отпуска, а Настя убеждает его жениться на ней и взять с собой на работу. Добравшись до места, где произошла трагедия, Настя начинает погружаться в историю пропавшей семьи, одновременно пытаясь разобраться в чувствах к Андрею.



Увидеть трагическую драму о запретной любви на фоне живописных северных пейзажей вы сможете, если будете смотреть фильм «Туман» на Wink.

