Туман
О фильме
Начинающая оператор отправляется на северную станцию, чтобы снять фильм о пропавшей семье метеорологов. Фильм «Туман» — романтический триллер о противоречивости чувств, ставший игровым дебютом признанного режиcсера-документалиста Наталии Гугуевой.
Настя недавно закончила учебу на операторском факультете, но уже решила, о чем будет ее первый фильм. Она узнала из газетной статьи о работавшей на северной метеостанции семейной паре, которая пропала без вести при загадочных обстоятельствах. Вместе с ними жил молодой коллега Андрей, которого сначала подозревали в убийстве, но не нашли этому никаких доказательств. Андрей скоро возвращается на станцию после долгого отпуска, а Настя убеждает его жениться на ней и взять с собой на работу. Добравшись до места, где произошла трагедия, Настя начинает погружаться в историю пропавшей семьи, одновременно пытаясь разобраться в чувствах к Андрею.
Увидеть трагическую драму о запретной любви на фоне живописных северных пейзажей вы сможете, если будете смотреть фильм «Туман» на Wink.
Рейтинг
- НГРежиссёр
Наталия
Гугуева
- Актриса
Валерия
Репина
- Актриса
Ольга
Красько
- ДБАктёр
Денис
Бондаренко
- Актёр
Евгений
Харитонов
- Актёр
Олег
Кассин
- ККАктёр
Кирилл
Крошман-Климов
- ОБАктёр
Олег
Бойко
- ЕЕАктриса
Екатерина
Ефимова
- НГСценарист
Наталия
Гугуева
- НГПродюсер
Наталия
Гугуева
- МЗПродюсер
Максим
Золотов
- РСПродюсер
Роман
Соколов
- НДПродюсер
Надежда
Дорожкина
- ТММонтажёр
Татьяна
Матюхина
- НГМонтажёр
Наталия
Гугуева
- ШБОператор
Шандор
Беркеши
- АСКомпозитор
Антон
Силаев