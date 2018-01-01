Wink
Туман
Актёры и съёмочная группа фильма «Туман»

Режиссёры

Наталия Гугуева

Режиссёр

Актёры

Валерия Репина

АктрисаНастя
Ольга Красько

Актриса
Денис Бондаренко

Актёр
Евгений Харитонов

Актёр
Олег Кассин

Актёр
Кирилл Крошман-Климов

Актёрстарпом
Олег Бойко

Актёр
Екатерина Ефимова

Актриса

Сценаристы

Наталия Гугуева

Сценарист

Продюсеры

Наталия Гугуева

Продюсер
Максим Золотов

Продюсер
Роман Соколов

Продюсер
Надежда Дорожкина

Продюсер

Монтажёры

Татьяна Матюхина

Монтажёр
Наталия Гугуева

Монтажёр

Операторы

Шандор Беркеши

Оператор

Композиторы

Антон Силаев

Композитор