Желтый глаз тигра (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
9.42018, Желтый глаз тигра. Сезон 1. Серия 5
Боевик, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
1988 год, Калининград. Четверо лучших друзей отмечают школьный выпускной и делятся планами на будущее, мечтая связать свою жизнь с янтарем. Но янтарный бизнес превращает бывших юных мечтателей в алчных хладнокровных дельцов, не гнушающихся даже воровством и убийствами. Спустя 15 лет одному из героев придется бороться с друзьями юности, чтобы разоблачить преступную сеть и остановить «янтарный беспредел».
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Марк
Горобец
- Актриса
Карина
Андоленко
- Актёр
Павел
Прилучный
- Актёр
Роман
Курцын
- Актёр
Максим
Костромыкин
- Актёр
Виталий
Кищенко
- ЕБАктриса
Екатерина
Буйлова
- Актриса
Катерина
Шпица
- Актриса
Агния
Кузнецова
- ИФАктёр
Игорь
Филиппов
- ЮААктриса
Юлия
Агафонова
- ВМСценарист
Виталий
Москаленко
- Продюсер
Игорь
Толстунов
- Продюсер
Сергей
Козлов
- АГПродюсер
Андрей
Грин
- Продюсер
Георгий
Розинов
- ККХудожница
Кристина
Козловская
- СЛХудожница
Светлана
Литвинова
- ОГМонтажёр
Ольга
Гриншпун
- КАМонтажёр
Кирилл
Арасланов
- МАОператор
Морад
Абдель-Фаттах
- АККомпозитор
Андрей
Климинов