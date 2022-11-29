Желтый глаз тигра. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Желтый глаз тигра
1-й сезон
5-я серия

Желтый глаз тигра (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

9.42018, Желтый глаз тигра. Сезон 1. Серия 5
Боевик, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

1988 год, Калининград. Четверо лучших друзей отмечают школьный выпускной и делятся планами на будущее, мечтая связать свою жизнь с янтарем. Но янтарный бизнес превращает бывших юных мечтателей в алчных хладнокровных дельцов, не гнушающихся даже воровством и убийствами. Спустя 15 лет одному из героев придется бороться с друзьями юности, чтобы разоблачить преступную сеть и остановить «янтарный беспредел».

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Криминал
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Желтый глаз тигра»