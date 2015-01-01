Лондонград. Сезон 1. Серия 15
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Лондонград (сериал, 2015) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

8.92015, Лондонград. Сезон 1. Серия 15
Драмы16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Главный герой Михаил Куликов — владелец и единственный сотрудник уникального агентства «Лондонград», которое занимается решением проблем россиян в столице Англии. Беззаботная жизнь главного героя существенно осложняется, когда у него впервые появляется партнeр — Алиса Загорская…

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лондонград»