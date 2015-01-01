Лондонград. Сезон 1. Серия 11
Wink
Сериалы
Лондонград
1-й сезон
11-я серия

Лондонград (сериал, 2015) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

9.02015, Лондонград. Сезон 1. Серия 11
Драма16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Главный герой Михаил Куликов — владелец и единственный сотрудник уникального агентства «Лондонград», которое занимается решением проблем россиян в столице Англии. Беззаботная жизнь главного героя существенно осложняется, когда у него впервые появляется партнeр — Алиса Загорская…

Сериал Лондонград 1 сезон 11 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лондонград»