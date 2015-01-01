WinkСериалыЛондонград1-й сезон11-я серия
Лондонград (сериал, 2015) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно
9.02015, Лондонград. Сезон 1. Серия 11
Драма16+
О сериале
Главный герой Михаил Куликов — владелец и единственный сотрудник уникального агентства «Лондонград», которое занимается решением проблем россиян в столице Англии. Беззаботная жизнь главного героя существенно осложняется, когда у него впервые появляется партнeр — Алиса Загорская…
Сериал Лондонград 1 сезон 11 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Дмитрий
Киселёв
- ВШРежиссёр
Виталий
Шепелев
- Режиссёр
Владислав
Николаев
- Режиссёр
Кирилл
Кузин
- Актёр
Никита
Ефремов
- Актриса
Ингрид
Олеринская
- ПИАктёр
Павел
Ильин
- Актёр
Евгений
Морозов
- Актёр
Сергей
Рост
- Актёр
Никита
Панфилов
- Актёр
Максим
Виторган
- Актёр
Гоша
Куценко
- Актриса
Алика
Смехова
- Актриса
Евгения
Дмитриева
- Сценарист
Михаил
Идов
- АРСценарист
Андрей
Рывкин
- ЛИСценарист
Лили
Идова
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- АКПродюсер
Александр
Кессель
- Продюсер
Георгий
Розинов
- Продюсер
Владимир
Неклюдов
- ДКАктёр дубляжа
Дмитрий
Курта
- ААХудожник
Александр
Арефьев
- НХХудожник
Никита
Хорьков
- ООХудожница
Ольга
Оноприенко
- МШХудожница
Мария
Швачкина
- ААМонтажёр
Антон
Анисимов
- АШМонтажёр
Андрей
Шугаев
- ВЗМонтажёр
Владимир
Зимин
- КАМонтажёр
Кирилл
Арасланов
- ДМОператор
Денис
Мадышев
- АКОператор
Александр
Кузнецов
- ДПОператор
Денис
Панов
- ВНКомпозитор
Вадим
Некрасов