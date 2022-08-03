Большое небо. Сезон 1. Серия 12
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Сериалы
Большое небо
1-й сезон
12-я серия
9.42018, Большое небо. Сезон 1. Серия 12
Мелодрама16+

Большое небо (сериал, 2018) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

История о непростой жизни и судьбе двух друзей-летчиков из Сибири. Виктор Чертков – опытный пилот, любимец отряда, но при этом – бабник и весельчак, оказывающий знаки внимания всем симпатичным женщинам, кроме собственной жены, которая работает в местной библиотеке. Сергей Ющенко – молодой, интеллигентный, подающий надежды пилот, поступивший в отряд к Виктору. Его сестра, Ксения, учится в медицинском институте и является круглой отличницей. Вместе им предстоит пройти множество испытаний в небе – и на земле – и узнать цену настоящей дружбы и любви. Но, как говорится, первым делом – самолеты, ну а девушки? А девушки потом…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Большое небо»