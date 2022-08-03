История о непростой жизни и судьбе двух друзей-летчиков из Сибири. Виктор Чертков – опытный пилот, любимец отряда, но при этом – бабник и весельчак, оказывающий знаки внимания всем симпатичным женщинам, кроме собственной жены, которая работает в местной библиотеке. Сергей Ющенко – молодой, интеллигентный, подающий надежды пилот, поступивший в отряд к Виктору. Его сестра, Ксения, учится в медицинском институте и является круглой отличницей. Вместе им предстоит пройти множество испытаний в небе – и на земле – и узнать цену настоящей дружбы и любви. Но, как говорится, первым делом – самолеты, ну а девушки? А девушки потом…

