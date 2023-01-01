Биография

Ирина Ефремова – актриса театра и кино. Известна зрителям по фильму «Погоня за тенью», сериалам «Поцелуй», «Ничто не случается дважды». Ее фильмография включает драматические, детективные картины, мелодрамы, сериалы. Будущая актриса родилась в Москве. Мать Ирины работала на фабрике, отец – на заводе. Способности к искусству проявились у девочки еще в школьные годы. Она очень хорошо запоминала стихотворения и с удовольствием их декламировала. Во время обучения в лицее девочка принимала участие в самодеятельности. Свои первые роли Ирина Ефремова сыграла именно на лицейской сцене. Здесь ее талант заметила педагог по литературе Инна Вишневская, которая в то же время преподавала в ГИТИСе. Благодаря ей Ирина задумалась о карьере актрисы, но попасть в театральный вуз с первого раза она не смогла. В течение следующего года активно занималась с репетитором, готовилась к повторным экзаменам и поступила в ГИТИС. Обучение закончила в 2003 г. и начала работать в Государственном театре киноактера, где сыграла во многих постановках и воплотила на сцене разные образы. В кино актриса начала сниматься в 2002 г. В картине «Дронго» ей досталась эпизодическая роль. Главную роль в фильме Ирина Ефремова получила в 2008 г., когда снялась в мелодраме «Дар Божий». Затем она появилась в известных сериалах «Воронины», «Родные люди». Одной из самых известных кинематографических работ Ирины стала картина «Погоня за тенью».