Словно не было разлуки (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Когда-то Элла и Игорь были женаты по большой любви и жили в счастливом браке, воспитывая дочь Дашу. Но невнимательное поведение Игоря и наступивший семейный кризис привели к тому, что брак распался. Даша в�ыросла и уехала учиться, Элла впервые за долгое время после развода начала встречаться с коллегой-врачом Олегом, а Игорь собирается жениться на своей помощнице Юле, из-за которой, по мнению Эллы, и распался их брак.

Даша до сих пор не может смириться с разводом родителей, считая, что Элла и Игорь все еще любят друг друга. Уверенная в том, что новые избранники им не подходят, Даша решает попробовать свести родителей снова. Любовь Эллы и Игоря оживает с прежней силой, но как им быть: ведь оба несвободны и связаны с обещаниями с новыми спутниками жизни?







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