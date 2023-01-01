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Словно не было разлуки (сериал, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Когда-то Элла и Игорь были женаты по большой любви и жили в счастливом браке, воспитывая дочь Дашу. Но невнимательное поведение Игоря и наступивший семейный кризис привели к тому, что брак распался. Даша в�ыросла и уехала учиться, Элла впервые за долгое время после развода начала встречаться с коллегой-врачом Олегом, а Игорь собирается жениться на своей помощнице Юле, из-за которой, по мнению Эллы, и распался их брак.
Даша до сих пор не может смириться с разводом родителей, считая, что Элла и Игорь все еще любят друг друга. Уверенная в том, что новые избранники им не подходят, Даша решает попробовать свести родителей снова. Любовь Эллы и Игоря оживает с прежней силой, но как им быть: ведь оба несвободны и связаны с обещаниями с новыми спутниками жизни?
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Информация
Рейтинг
- ГЯРежиссёр
Глеб
Якубовский
- Актриса
Ирина
Ефремова
- Актёр
Дмитрий
Мазуров
- Актёр
Дмитрий
Ратомский
- ВУАктриса
Вероника
Устимова
- АВАктриса
Анна
Воропаева
- ОБАктриса
Ольга
Белинская
- АТАктёр
Андрей
Тартаков
- ЕЛАктриса
Елена
Лагута
- ВБАктёр
Виктор
Бабак
- ЕКАктриса
Елизавета
Кравченко
- ОЖСценарист
Ольга
Жабина
- ПКСценарист
Полина
Конох
- АТПродюсер
Андрей
Тартаков
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ТСПродюсер
Татьяна
Северюхина
- СШХудожник
Сергей
Шаламов
- ЯВОператор
Ян
Вороновский