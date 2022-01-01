Словно не было разлуки. Серия 3
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Словно не было разлуки
1-й сезон
3-я серия
9.12022, Словно не было разлуки. Серия 3
Мелодрамы18+

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Словно не было разлуки (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Когда-то давно Игорь и Элла были женаты по большой любви. Их брак остался в прошлом, но дочь Игоря и Эллы, Даша, с юношеской самоуверенностью пытается снова свести родителей. Даша уверена, что Элла и Игорь до сих любят друга друга, а их сегодняшние избранники им не подходят. Любовь Игоря и Эллы и правда оживает с прежней силой, но как им быть: ведь оба они несвободны и связаны обещаниями с новыми спутниками жизни?

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

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Актёры и съёмочная группа сериала «Словно не было разлуки»