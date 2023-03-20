WinkСериалыСловно не было разлуки1-й сезон
Словно не было разлуки (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
9.32022, Словно не было разлуки. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Сезоны и серии
О сериале
Когда-то давно Игорь и Элла были женаты по большой любви. Их брак остался в прошлом, но дочь Игоря и Эллы, Даша, с юношеской самоуверенностью пытается снова свести родителей. Даша уверена, что Элла и Игорь до сих любят друга друга, а их сегодняшние избранники им не подходят. Любовь Игоря и Эллы и правда оживает с прежней силой, но как им быть: ведь оба они несвободны и связаны обещаниями с новыми спутниками жизни?
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
- ГЯРежиссёр
Глеб
Якубовский
- Актриса
Ирина
Ефремова
- Актёр
Дмитрий
Мазуров
- Актёр
Дмитрий
Ратомский
- ВУАктриса
Вероника
Устимова
- АВАктриса
Анна
Воропаева
- ОБАктриса
Ольга
Белинская
- АТАктёр
Андрей
Тартаков
- ЕЛАктриса
Елена
Лагута
- ВБАктёр
Виктор
Бабак
- ЕКАктриса
Елизавета
Кравченко
- ОЖСценарист
Ольга
Жабина
- ПКСценарист
Полина
Конох
- АТПродюсер
Андрей
Тартаков
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ТСПродюсер
Татьяна
Северюхина
- СШХудожник
Сергей
Шаламов
- ЯВОператор
Ян
Вороновский