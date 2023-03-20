Словно не было разлуки. Сезон 1
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Словно не было разлуки
1-й сезон

Словно не было разлуки (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

9.32022, Словно не было разлуки. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Когда-то давно Игорь и Элла были женаты по большой любви. Их брак остался в прошлом, но дочь Игоря и Эллы, Даша, с юношеской самоуверенностью пытается снова свести родителей. Даша уверена, что Элла и Игорь до сих любят друга друга, а их сегодняшние избранники им не подходят. Любовь Игоря и Эллы и правда оживает с прежней силой, но как им быть: ведь оба они несвободны и связаны обещаниями с новыми спутниками жизни?


Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

6.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Словно не было разлуки»