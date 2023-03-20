Когда-то давно Игорь и Элла были женаты по большой любви. Их брак остался в прошлом, но дочь Игоря и Эллы, Даша, с юношеской самоуверенностью пытается снова свести родителей. Даша уверена, что Элла и Игорь до сих любят друга друга, а их сегодняшние избранники им не подходят. Любовь Игоря и Эллы и правда оживает с прежней силой, но как им быть: ведь оба они несвободны и связаны обещаниями с новыми спутниками жизни?





