9.12022, Словно не было разлуки. Серия 4
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Словно не было разлуки (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Сюжет
Когда-то давно Игорь и Элла были женаты по большой любви. Их брак остался в прошлом, но дочь Игоря и Эллы, Даша, с юношеской самоуверенностью пытается снова свести родителей. Даша уверена, что �Элла и Игорь до сих любят друга друга, а их сегодняшние избранники им не подходят. Любовь Игоря и Эллы и правда оживает с прежней силой, но как им быть: ведь оба они несвободны и связаны обещаниями с новыми спутниками жизни?
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Информация
Рейтинг
- ГЯРежиссёр
Глеб
Якубовский
- Актриса
Ирина
Ефремова
- Актёр
Дмитрий
Мазуров
- Актёр
Дмитрий
Ратомский
- ВУАктриса
Вероника
Устимова
- АВАктриса
Анна
Воропаева
- ОБАктриса
Ольга
Белинская
- АТАктёр
Андрей
Тартаков
- ЕЛАктриса
Елена
Лагута
- ВБАктёр
Виктор
Бабак
- ЕКАктриса
Елизавета
Кравченко
- ОЖСценарист
Ольга
Жабина
- ПКСценарист
Полина
Конох
- АТПродюсер
Андрей
Тартаков
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ТСПродюсер
Татьяна
Северюхина
- СШХудожник
Сергей
Шаламов
- ЯВОператор
Ян
Вороновский