Бандитский Петербург: Барон (сериал, 2000) смотреть онлайн

Сюжет

Отечественная криминальная драма с захватывающим детективным сюжетом и Александром Домогаровым в главной роли. «Бандитский Петербург: Барон» — первая часть «петербургской» трилогии по мотивам романов Андрея Константинова.



Действие многосерийного фильма разворачивается осенью 1992 года. Вор Юрий Михеев по прозвищу «Барон» совершает ограбление петербургской квартиры крупного бизнесмена. Среди награбленного картина Рембрандта «Эгина», и Барон оставляет ее себе, сказав подельнику, что это копия знаменитого шедевра, которая ничего не стоит. Заказчик ограбления, вор в законе по прозвищу «Антибиотик», во время оценки «улова» понимает, что Барон обманул его и похитил подлинник. Теперь Антибиотик начинает охоту за картиной, но Барон надежно спрятал ее. Будучи загнанным в угол, преступник решается на отчаянный ход: он дает интервью ничего не подозревающему журналисту Андрею Серегину, тайно сообщая ему подробности об украденной картине и завещая ему вернуть «Эгину» в Эрмитаж.



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