Бандитский Петербург: Барон (сериал, 2000) сезон 1 смотреть онлайн

«Бандитский Петербург: Барон» — 1 сезон в трилогии экранизаций романов Андрея Константинова. Александр Домогаров в роли журналиста пытается спастись от бандитов и отыскать подлинник картины в тайнике криминального авторитета.



Пожилой вор по кличке «Барон» после крупного ограбления коллекционера оценивает «улов». В числе драгоценностей и прочих ценных предметов он обнаруживает картину и понимает, что видит перед собой подлинник руки великого мастера, тогда как в Эрмитаже выставлена лишь копия. Пытаясь скрыть от коллег по преступному миру свою находку, он помещает картину в никому не известный тайник и позже намерен вернуть оригинал на положенное ему место. Понимая, что сам он слишком стар, Барон уловкой втягивает в свою игру журналиста Андрея Серегина…



Сможет ли Андрей спастись от преследования бандитов и исполнить волю Барона? Смотреть 1 сезон «Бандитский Петербург: Барон» можно онлайн на WInk.

