Бандитский Петербург: Барон (сериал, 2000) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
«Бандитский Петербург: Барон» — 1 сезон в трилогии экранизаций романов Андрея Константинова. Александр Домогаров в роли журналиста пытается спастись от бандитов и отыскать подлинник картины в тайнике криминального авторитета.
Пожилой вор по кличке «Барон» после крупного ограбления коллекционера оценивает «улов». В числе драгоценностей и прочих ценных предметов он обнаруживает картину и понимает, что видит перед собой подлинник руки великого мастера, тогда как в Эрмитаже выставлена лишь копия. Пытаясь скрыть от коллег по преступному миру свою находку, он помещает картину в никому не известный тайник и позже намерен вернуть оригинал на положенное ему место. Понимая, что сам он слишком стар, Барон уловкой втягивает в свою игру журналиста Андрея Серегина…
Сможет ли Андрей спастись от преследования бандитов и исполнить волю Барона? Смотреть 1 сезон «Бандитский Петербург: Барон» можно онлайн на WInk.
Рейтинг
- Режиссёр
Владимир
Бортко
- Актёр
Лев
Борисов
- Актёр
Александр
Домогаров
- КЛАктёр
Кирилл
Лавров
- ЕКАктриса
Евгения
Крюкова
- Актёр
Игорь
Лифанов
- Актёр
Михаил
Пореченков
- АДАктёр
Алексей
Девотченко
- АМАктриса
Анастасия
Мельникова
- АТАктёр
Андрей
Толубеев
- ЛМАктёр
Леонид
Максимов
- Сценарист
Владимир
Бортко
- АКСценарист
Андрей
Константинов
- ЛМПродюсер
Леонид
Маркин
- Актёр дубляжа
Георгий
Штиль
- ЭКАктёр дубляжа
Эрик
Кения
- Актёр дубляжа
Артур
Ваха
- ЮПХудожник
Юрий
Пашигорев
- ВСХудожник
Владимир
Светозаров
- ЛСМонтажёр
Леда
Семёнова
- ВМОператор
Валерий
Мюльгаут
- ИККомпозитор
Игорь
Корнелюк