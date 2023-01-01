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Бандитский Петербург: Барон
Актёры и съёмочная группа сериала «Бандитский Петербург: Барон»

Актёры и съёмочная группа сериала «Бандитский Петербург: Барон»

Режиссёры

Владимир Бортко

Владимир Бортко

Режиссёр

Актёры

Лев Борисов

Лев Борисов

АктёрАнтибиотик
Александр Домогаров

Александр Домогаров

Актёржурналист Андрей Серёгин
Кирилл Лавров

Кирилл Лавров

АктёрМихеев (Барон)
Евгения Крюкова

Евгения Крюкова

Актрисаследователь Лидия Поспелова
Игорь Лифанов

Игорь Лифанов

Актёроперуполномоченный Владимир Колбасов
Михаил Пореченков

Михаил Пореченков

АктёрЕвгений Кондрашов
Алексей Девотченко

Алексей Девотченко

АктёрСтепа Марков
Анастасия Мельникова

Анастасия Мельникова

АктрисаИрина Лебедева
Андрей Толубеев

Андрей Толубеев

Актёрподполковник Ващанов Геннадий Петрович
Леонид Максимов

Леонид Максимов

АктёрГусь

Сценаристы

Владимир Бортко

Владимир Бортко

Сценарист
Андрей Константи�нов

Андрей Константинов

Сценарист

Продюсеры

Леонид Маркин

Леонид Маркин

Продюсер

Актёры дубляжа

Георгий Штиль

Георгий Штиль

Актёр дубляжа
Эрик Кения

Эрик Кения

Актёр дубляжа
Артур Ваха

Артур Ваха

Актёр дубляжа

Художники

Юрий Пашигорев

Юрий Пашигорев

Художник
Владимир Светозаров

Владимир Светозаров

Художник

Монтажёры

Леда Семёнова

Леда Семёнова

Монтажёр

Операторы

Валерий Мюльгаут

Валерий Мюльгаут

Оператор

Композиторы

Игорь Корнелюк

Игорь Корнелюк

Композитор