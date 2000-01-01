Бандитский Петербург: Барон (сериал, 2000) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
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Сюжет
Вор в законе Юрий Михеев по прозвищу Барон вместе с напарником грабит наполненную антиквариатом квартиру Михаила Монахова, приближенного к бандитским структурам банкира и помощника депутата. Вместе с драгоценностями они выносят картину Рембрандта «Эгина». Барон говорит напарнику, что это хорошая копия, понимая, что на самом деле это подлинник, похищенный из Эрмитажа. Вскоре Барон попадает в тюрьму, где завещает журналисту Андрею Серегину, пишущему на криминальные темы, забрать картину у своей женщины и вернуть её в Эрмитаж. Серегин берется за расследование в одиночку. Бандиты, боясь, что может всплыть история с висящей в Эрмитаже фальшивкой, всеми силами стараются этого не допустить.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Владимир
Бортко
- Актёр
Лев
Борисов
- Актёр
Александр
Домогаров
- КЛАктёр
Кирилл
Лавров
- ЕКАктриса
Евгения
Крюкова
- Актёр
Игорь
Лифанов
- Актёр
Михаил
Пореченков
- АДАктёр
Алексей
Девотченко
- АМАктриса
Анастасия
Мельникова
- АТАктёр
Андрей
Толубеев
- ЛМАктёр
Леонид
Максимов
- Сценарист
Владимир
Бортко
- АКСценарист
Андрей
Константинов
- ЛМПродюсер
Леонид
Маркин
- Актёр дубляжа
Георгий
Штиль
- ЭКАктёр дубляжа
Эрик
Кения
- Актёр дубляжа
Артур
Ваха
- ЮПХудожник
Юрий
Пашигорев
- ВСХудожник
Владимир
Светозаров
- ЛСМонтажёр
Леда
Семёнова
- ВМОператор
Валерий
Мюльгаут
- ИККомпозитор
Игорь
Корнелюк