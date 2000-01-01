Бандитский Петербург: Барон (сериал, 2000) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Вор в законе Юрий Михеев по прозвищу Барон вместе с напарником грабит наполненную антиквариатом квартиру Михаила Монахова, приближенного к бандитским структурам банкира и помощника депутата. Вместе с драгоценностями они выносят картину Рембрандта «Эгина». Барон говорит напарнику, что это хорошая копия, понимая, что на самом деле это подлинник, похищенный из Эрмитажа. Вскоре Барон попадает в тюрьму, где завещает журналисту Андрею Серегину, пишущему на криминальные темы, забрать картину у своей женщины и вернуть её в Эрмитаж. Серегин берется за расследование в одиночку. Бандиты, боясь, что может всплыть история с висящей в Эрмитаже фальшивкой, всеми силами стараются этого не допустить.





Сериал Бандитский Петербург: Барон 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.