Гардемарины 1787. Война (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Отважные гардемарины продолжают спасать Отечество от турков и западных держав. Александр Домогаров, Дмитрий Харатьян и Михаил Мамаев — в фильме Светланы Дружининой.
Добравшись до Крыма, Алексей Корсак, Никита Оленев, Павел Горин, а также их повзрослевшие дети оказываются на галере «Десна» под командованием Джулиано де Ломбарди. Неожиданно Шурка Корсак замечает, что к Кинбурну приближается турецкая флотилия, угрожая уничтожить армию генерала Суворова и мирное население Крыма. Ломбарди посылает молодого человека к вице-адмиралу Мордвинову, но тот отказывается отправлять флот на помощь генералу. Тогда храбрые гардемарины принимают решение проникнуть в лагерь турков, чтобы подать сигнал русской армии о начале штурма Кинбурнской косы.
Смогут ли лучшие друзья помочь Суворову в историческом сражении, узнаете в приключенческой мелодраме «Гардемарины 1787. Война». Фильм смотреть онлайн 2023 года можно уже сейчас в хорошем качестве на видеосервисе Wink!
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Приключения
КачествоFull HD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
- Режиссёр
Светлана
Дружинина
- Актёр
Дмитрий
Харатьян
- Актёр
Александр
Домогаров
- ММАктёр
Михаил
Мамаев
- ВСАктёр
Владимир
Суровцев
- Актриса
Ольга
Машная
- Актриса
Ника
Здорик
- АЛАктёр
Андрей
Лаптев
- ФГАктёр
Федор
Гамалея
- ДЗАктёр
Даниил
Зайцев
- Актёр
Фёдор
Добронравов
- Сценарист
Светлана
Дружинина
- Продюсер
Светлана
Дружинина
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ИДХудожник
Игорь
Дадиани
- АДМонтажёр
Александр
Дроздов-Тихомиров
- АМОператор
Анатолий
Мукасей
- ЕШКомпозитор
Евгений
Штейнберг
- ВЛКомпозитор
Виктор
Лебедев