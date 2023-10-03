Отважные гардемарины продолжают спасать Отечество от турков и западных держав. Александр Домогаров, Дмитрий Харатьян и Михаил Мамаев — в фильме Светланы Дружининой.



Добравшись до Крыма, Алексей Корсак, Никита Оленев, Павел Горин, а также их повзрослевшие дети оказываются на галере «Десна» под командованием Джулиано де Ломбарди. Неожиданно Шурка Корсак замечает, что к Кинбурну приближается турецкая флотилия, угрожая уничтожить армию генерала Суворова и мирное население Крыма. Ломбарди посылает молодого человека к вице-адмиралу Мордвинову, но тот отказывается отправлять флот на помощь генералу. Тогда храбрые гардемарины принимают решение проникнуть в лагерь турков, чтобы подать сигнал русской армии о начале штурма Кинбурнской косы.



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