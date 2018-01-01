Wink
Гардемарины 1787. Война
Актёры и съёмочная группа фильма «Гардемарины 1787. Война»

Актёры и съёмочная группа фильма «Гардемарины 1787. Война»

Режиссёры

Светлана Дружинина

Режиссёр

Актёры

Дмитрий Харатьян

АктёрАлексей Корсак
Александр Домогаров

АктёрПавел Горин
Михаил Мамаев

АктёрНикита Оленев
Владимир Суровцев

АктёрАлександр Суворов
Ольга Машная

АктрисаСофья Зотова-Корсак
Ника Здорик

АктрисаАлександра Ягужинская
Андрей Лаптев

АктёрШурка Корсак
Федор Гамалея

Актёркапитан Джулиано Де Ломбарди
Даниил Зайцев

АктёрБобринский
Фёдор Добронравов

АктёрСтепан Новиков

Сценаристы

Светлана Дружинина

Сценарист

Продюсеры

Светлана Дружинина

Продюсер

Актёры дубляжа

Никита Прозоровский

Актёр дубляжа

Художники

Игорь Дадиани

Художник

Монтажёры

Александр Дроздов-Тихомиров

Монтажёр

Операторы

Анатолий Мукасей

Оператор

Композиторы

Евгений Штейнберг

Композитор
Виктор Лебедев

Композитор