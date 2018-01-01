Wink
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 7. Виват, Анна Иоанновна!
Актёры и съёмочная группа фильма «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 7. Виват, Анна Иоанновна!»

Режиссёры

Светлана Дружинина

Режиссёр

Актёры

Инна Чурикова

АктрисаАнна Иоанновна
Алексей Петренко

АктёрДмитрий Голицын
Владимир Коренев

АктёрВасилий Лукич Долгорукий
Александр Лазарев мл.

АктёрЭрнст-Иоганн Бирон
Алсу

АктрисаМадлен
Данила Дунаев

АктёрПетр Сумароков
Дмитрий Ульянов

АктёрГригорий Юсупов
Владимир Ильин

АктёрАндрей Остерман
Дмитрий Харатьян

АктёрИван Долгорукий
Алексей Жарков

АктёрАлексей Долгорукий

Сценаристы

Светлана Дружинина

Сценарист
Павел Финн

Сценарист

Продюсеры

Светлана Дружинина

Продюсер
Юрий Бабоченок

Продюсер

Художники

Игорь Дадиани

Художник

Монтажёры

Даниил Мукасей

Монтажёр

Операторы

Анатолий Мукасей

Оператор
Наталья Фролова

Оператор

Композиторы

Виктор Лебедев

Композитор