Меченосец
Wink
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Меченосец
7.72007, Меченосец
Фантастика, Мелодрама105 мин18+
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Меченосец (фильм, 2007) смотреть онлайн

О фильме

Мальчик Саша родился с необычным даром, ставшим его проклятьем. Из-за странной сверхчеловеческой способности многие желают использовать парня в своих целях.

Страна
Россия
Жанр
Фантастика, Боевик, Мелодрама, Триллер
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Меченосец»