7.72007, Меченосец
Фантастика, Мелодрама105 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Меченосец (фильм, 2007) смотреть онлайн
О фильме
Мальчик Саша родился с необычным даром, ставшим его проклятьем. Из-за странной сверхчеловеческой способности многие желают использовать парня в своих целях.
СтранаРоссия
ЖанрФантастика, Боевик, Мелодрама, Триллер
КачествоSD
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
4.4 КиноПоиск
4.8 IMDb
- Режиссёр
Филипп
Янковский
- Актёр
Артём
Ткаченко
- Актриса
Чулпан
Хаматова
- ЛГАктёр
Леонид
Громов
- Актёр
Алексей
Жарков
- АГАктёр
Алексей
Горбунов
- Актриса
Татьяна
Лютаева
- Актриса
Надежда
Маркина
- НШАктёр
Николай
Шатохин
- Актёр
Александр
Тютрюмов
- ЕПАктёр
Егор
Пазенко
- КССценарист
Константин
Сынгаевский
- СДПродюсер
Сергей
Долгошеин
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- НСПродюсер
Наталья
Смирнова
- ССХудожник
Сергей
Смилга
- ЯММонтажёр
Ярослав
Мочалов
- МАОператор
Марат
Адельшин
- ИВКомпозитор
Игорь
Вдовин