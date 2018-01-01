Wink
Меченосец
Актёры и съёмочная группа фильма «Меченосец»

Актёры и съёмочная группа фильма «Меченосец»

Режиссёры

Филипп Янковский

Режиссёр

Актёры

Артём Ткаченко

АктёрСаша
Чулпан Хаматова

АктрисаКатя
Леонид Громов

АктёрРощин
Алексей Жарков

Актёротец
Алексей Горбунов

АктёрКлим
Татьяна Лютаева

АктрисаБелла
Надежда Маркина

Актрисамать Саши
Николай Шатохин

Актёрсвященник
Александр Тютрюмов

АктёрБоров
Егор Пазенко

АктёрАльберт

Сценаристы

Константин Сынгаевский

Сценарист

Продюсеры

Сергей Долгошеин

Продюсер
Сергей Сельянов

Продюсер
Наталья Смирнова

Продюсер

Художники

Сергей Смилга

Художник

Монтажёры

Ярослав Мочалов

Монтажёр

Операторы

Марат Адельшин

Оператор

Композиторы

Игорь Вдовин

Композитор