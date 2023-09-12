Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 4. Падение Голиафа (фильм, 2001) смотреть онлайн бесплатно

Четвертый фильм киноэпопеи Светланы Дружининой о долгом противостоянии дворян после смерти Петра I. Лето 1727 года. Меншиков не собирается расставаться со своим влиянием при дворе и допускать до юного Петра II Долгоруких. Император, однако, не желает удостаивать своего наставника аудиенции и смеется над его советами. Авторитет светлейшего князя терпит удар за ударом. Меншиков знает, что вице-канцлер Андрей Иванович Остерман задумал устроить кровосмесительный союз Петра II и его родной тети Елизаветы, несмотря на обручение императора с Марией Меншиковой. Но светлейший князь не предполагает, насколько масштабную интригу на самом деле готовит немец. Воспользовавшись роспуском ингерманландского полка, Остерман планирует устроить побег Петра II. Что случится, когда мальчик вырвется из-под контроля князя, расскажет фильм «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 4. Падение Голиафа» — смотреть онлайн его можно на Wink.

