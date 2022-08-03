Ночное происшествие (фильм, 1980) смотреть онлайн бесплатно
9.41980, Ночное происшествие
Криминал87 мин12+
О фильме
Необычный советский детектив о женщине, утверждающей, что на нее напал таксист, тогда как следователь, занимающийся этим делом, подозревает, что все гораздо сложнее. Однажды прохожие находят в одном из столичных переулков Галину Укладову — женщину из Магадана, получившую серьезную травму головы. Придя в себя, она рассказывает, что ее ударил молоком и ограбил местный таксист. Следствие довольно быстро находит подозреваемого — Степана Воронова. Он уже отсидел в тюрьме за хулиганство, к тому же Укладова опознает его на очной ставке. Сам Воронов в преступлении не сознается, но ведет себя странно и даже пытается бежать. Однако майор Сергей Митин не спешит с выводами и начинает копать глубже.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ВДРежиссёр
Вениамин
Дорман
- ПВАктёр
Пётр
Вельяминов
- Актриса
Галина
Польских
- Актёр
Алексей
Жарков
- ЮКАктёр
Юрий
Каюров
- БСАктёр
Борис
Сморчков
- ВГАктриса
Валентина
Грушина
- ННАктриса
Наталья
Назарова
- Актриса
Татьяна
Пельтцер
- ЮВАктёр
Юрий
Волынцев
- НПАктёр
Николай
Парфёнов
- ВБСценарист
Владлен
Бахнов
- ВМСценарист
Владислав
Морозов
- АРКомпозитор
Алексей
Рыбников