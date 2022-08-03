Ночное происшествие
Wink
Фильмы
Ночное происшествие

Ночное происшествие (фильм, 1980) смотреть онлайн бесплатно

9.41980, Ночное происшествие
Криминал87 мин12+

О фильме

Необычный советский детектив о женщине, утверждающей, что на нее напал таксист, тогда как следователь, занимающийся этим делом, подозревает, что все гораздо сложнее. Однажды прохожие находят в одном из столичных переулков Галину Укладову — женщину из Магадана, получившую серьезную травму головы. Придя в себя, она рассказывает, что ее ударил молоком и ограбил местный таксист. Следствие довольно быстро находит подозреваемого — Степана Воронова. Он уже отсидел в тюрьме за хулиганство, к тому же Укладова опознает его на очной ставке. Сам Воронов в преступлении не сознается, но ведет себя странно и даже пытается бежать. Однако майор Сергей Митин не спешит с выводами и начинает копать глубже.

Страна
СССР
Жанр
Криминал
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.4 IMDb