Необычный советский детектив о женщине, утверждающей, что на нее напал таксист, тогда как следователь, занимающийся этим делом, подозревает, что все гораздо сложнее. Однажды прохожие находят в одном из столичных переулков Галину Укладову — женщину из Магадана, получившую серьезную травму головы. Придя в себя, она рассказывает, что ее ударил молоком и ограбил местный таксист. Следствие довольно быстро находит подозреваемого — Степана Воронова. Он уже отсидел в тюрьме за хулиганство, к тому же Укладова опознает его на очной ставке. Сам Воронов в преступлении не сознается, но ведет себя странно и даже пытается бежать. Однако майор Сергей Митин не спешит с выводами и начинает копать глубже.

