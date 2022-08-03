План «Б» (сериал, 2007) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
8.92007, План «Б». Серия 7
Боевик, Триллер16+
Сезоны и серии
- 16+47 мин
План «Б»
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+46 мин
План «Б»
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+47 мин
План «Б»
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+47 мин
План «Б»
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+47 мин
План «Б»
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+48 мин
План «Б»
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+48 мин
План «Б»
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+47 мин
План «Б»
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Артем Копылов – успешный бизнесмен, владеющий сетью ресторанов. Бывший детдомовец, он всего добился сам, поэтому невероятно требователен к окружающим. Люди для него – лишь ступеньки на пути к успеху. Но однажды одна из этих «ступенек» проломилась. «Правая рука» Артема – Олег Громов – подкупил майора милиции Прыгунова и бывшего наркомана Вадима Конева, и они сфабриковали дело, согласно которому Артем Копылов обвинялся в наркоторговле и убийстве сотрудника милиции.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
- АБРежиссёр
Антон
Борматов
- Актёр
Константин
Юшкевич
- Актёр
Михаил
Елисеев
- КВАктёр
Константин
Воробьёв
- НБАктриса
Наталья
Бурмистрова
- ВФАктёр
Валерий
Филонов
- АЧАктёр
Александр
Чевычелов
- АКАктриса
Александра
Куликова
- АИАктёр
Анатолий
Ильченко
- Актёр
Кирилл
Полухин
- СЗАктёр
Сергей
Заморев
- Сценарист
Олег
Маловичко
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ТЁХудожница
Татьяна
Ёжкина
- ИБОператор
Иван
Багаев
- РККомпозитор
Руслан
Келин
- АЗКомпозитор
Алексей
Зубарев