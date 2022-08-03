Артем Копылов – успешный бизнесмен, владеющий сетью ресторанов. Бывший детдомовец, он всего добился сам, поэтому невероятно требователен к окружающим. Люди для него – лишь ступеньки на пути к успеху. Но однажды одна из этих «ступенек» проломилась. «Правая рука» Артема – Олег Громов – подкупил майора милиции Прыгунова и бывшего наркомана Вадима Конева, и они сфабриковали дело, согласно которому Артем Копылов обвинялся в наркоторговле и убийстве сотрудника милиции.

