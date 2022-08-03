План «Б». Серия 8
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План «Б»
1-й сезон
8-я серия

План «Б» (сериал, 2007) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

8.92007, План «Б». Серия 8
Боевик, Триллер16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Артем Копылов – успешный бизнесмен, владеющий сетью ресторанов. Бывший детдомовец, он всего добился сам, поэтому невероятно требователен к окружающим. Люди для него – лишь ступеньки на пути к успеху. Но однажды одна из этих «ступенек» проломилась. «Правая рука» Артема – Олег Громов – подкупил майора милиции Прыгунова и бывшего наркомана Вадима Конева, и они сфабриковали дело, согласно которому Артем Копылов обвинялся в наркоторговле и убийстве сотрудника милиции.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Триллер
Качество
SD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «План «Б»»