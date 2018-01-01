Биография

Виктория Смирнова — российская актриса, режиссер, сценарист, монтажер. Родилась в Москве 20 июля 1980 года. В детстве она увлекалась театральными постановками, любила ходить в театр. В школе девочка участвовала в драматическом кружке, где ее талант заметили и поддержали учителя. Получив аттестат о среднем образовании, Виктория поступила на актерский факультет ВГИКа в мастерскую Алексея Баталова. Закончив вуз, она стала актрисой театра имени Станиславского. В кино Виктория Смирнова впервые снялась в 2002 году. Ей досталась небольшая роль девушки Кати в культовом фильме Алексея Балабанова «Война». В этом же году исполнительнице предложили сняться у вьетнамского режиссера Ле Тьена в картине «Любовь в далеком море». В общей сложности в кинематографической биографии актрисы 16 фильмов. Самые популярные и полюбившиеся зрителям — «Ночной дозор», «Живой», «Полнолуние», «Бумер: Фильм второй», «Обитель». В качестве сценариста, режиссера и монтажера Виктория Смирнова приняла участие в фильмах «Адаптация» и «Река-море».