Королева при исполнении
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Королева при исполнении

Королева при исполнении (сериал, 2017) смотреть онлайн

2017, Королева при исполнении 1 сезон
Детективы, Мелодрамы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Если бы Даше сказали, что она будет главной претенденткой на титул Королевы красоты, она бы покрутила пальцем у виска. Даша не считала себя красавицей и никогда к этому не стремилась. Она хотела ловить преступников — и вот ей 26, и она капитан полиции.

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Рейтинг

6.0 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Королева при исполнении»

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