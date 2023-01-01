Королева при исполнении (сериал, 2017) смотреть онлайн
2017, Королева при исполнении 1 сезон
Детективы, Мелодрамы12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Если бы Даше сказали, что она будет главной претенденткой на титул Королевы красоты, она бы покрутила пальцем у виска. Даша не считала себя красавицей и никогда к этому не стремилась. Она хотела ловить преступников — и вот ей 26, и она капитан полиции.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМелодрамы, Детективы, Мини-сериалы
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Ольга
Музалева
- Актриса
Ольга
Арнтгольц
- Актёр
Станислав
Бондаренко
- ДЕАктёр
Дмитрий
Ефремов
- СНАктёр
Сергей
Неудачин
- Актёр
Никита
Тарасов
- НКАктёр
Николай
Ковбас
- АХАктёр
Андрей
Харыбин
- СХАктёр
Сергей
Холмогоров
- ЛРАктриса
Лилия
Разакова
- Актриса
Василиса
Перелыгина
- ВАСценарист
Василий
Абдрашитов
- ЮРСценарист
Юсуп
Разыков
- АШПродюсер
Анастасия
Шипулина
- Продюсер
Родион
Павлючик
- МБПродюсер
Мария
Бадина
- ИМОператор
Иван
Малютин