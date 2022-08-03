Королева при исполнении (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
8.92017, Королева при исполнении. Серия 2
Детектив, Мелодрама12+
Серия в подписке «viju+»
Сезоны и серии
О сериале
Если бы Даше сказали, что она будет главной претенденткой на титул Королевы красоты, она бы покрутила пальцем у виска. Даша не считала себя красавицей и никогда к этому не стремилась. Она хотела ловить преступников — и вот ей 26, и она капитан полиции.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Ольга
Музалева
- Актриса
Ольга
Арнтгольц
- Актёр
Станислав
Бондаренко
- ДЕАктёр
Дмитрий
Ефремов
- СНАктёр
Сергей
Неудачин
- Актёр
Никита
Тарасов
- НКАктёр
Николай
Ковбас
- АХАктёр
Андрей
Харыбин
- СХАктёр
Сергей
Холмогоров
- ЛРАктриса
Лилия
Разакова
- Актриса
Василиса
Перелыгина
- ВАСценарист
Василий
Абдрашитов
- ЮРСценарист
Юсуп
Разыков
- АШПродюсер
Анастасия
Шипулина
- Продюсер
Родион
Павлючик
- МБПродюсер
Мария
Бадина
- ИМОператор
Иван
Малютин