Если бы Даше сказали, что она будет главной претенденткой на титул Королевы красоты, она бы покрутила пальцем у виска. Даша не считала себя красавицей и никогда к этому не стремилась. Она хотела ловить преступников — и вот ей 26, и она капитан полиции.

