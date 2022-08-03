Королева при исполнении. Серия 1
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Королева при исполнении
1-й сезон
1-я серия

Королева при исполнении (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.82017, Королева при исполнении. Серия 1
Детектив, Мелодрама12+
Серия в подписке «viju+»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Если бы Даше сказали, что она будет главной претенденткой на титул Королевы красоты, она бы покрутила пальцем у виска. Даша не считала себя красавицей и никогда к этому не стремилась. Она хотела ловить преступников — и вот ей 26, и она капитан полиции.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Детектив
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Королева при исполнении»