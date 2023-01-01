Смерть в объективе
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Смерть в объективе

Смерть в объективе (сериал, 2020) смотреть онлайн

8.32020, Смерть в объективе 2 сезона
Детективы, Русские16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Загадочная смерть успешного бизнесмена Сергея Норского потянула за собой череду таинственных и невероятных открытий. Его супруга Валерия Азарова, талантливый фотохудожник, способный разглядеть и подвергнуть анализу малейшие детали, уверена, что смерть Сергея - это не несчастный случай.

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Рейтинг

6.2 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Смерть в объективе»

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