Смерть в объективе
1-й сезон

Смерть в объективе (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

8.32020, Смерть в объективе. Сезон 1 12 серий
Детектив16+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Загадочная смерть успешного бизнесмена Сергея Норского потянула за собой череду таинственных и невероятных открытий. Его супруга Валерия Азарова, талантливый фотохудожник, способный разглядеть и подвергнуть анализу малейшие детали, уверена, что смерть Сергея - это не несчастный случай.

Страна
Россия
Жанр
Детектив

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
8.0 IMDb

