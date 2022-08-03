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Смерть в объективе
2-й сезон

Смерть в объективе (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн

8.32021, Смерть в объективе. Сезон 2 12 серий
Детектив18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Загадочная смерть успешного бизнесмена Сергея Норского потянула за собой череду таинственных и невероятных открытий. Его супруга Валерия Азарова, талантливый фотохудожник, способный разглядеть и подвергнуть анализу малейшие детали, уверена, что смерть Сергея - это не несчастный случай.

Страна
Россия
Жанр
Детектив

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Смерть в объективе»