Смерть в объективе. Сезон 2. Серия 11
Wink
Сериалы
Смерть в объективе
2-й сезон
11-я серия

Смерть в объективе (сериал, 2021) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн

8.32021, Смерть в объективе. Сезон 2. Серия 11
Детективы16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Загадочная смерть успешного бизнесмена Сергея Норского потянула за собой череду таинственных и невероятных открытий. Его супруга Валерия Азарова, талантливый фотохудожник, способный разглядеть и подвергнуть анализу малейшие детали, уверена, что смерть Сергея - это не несчастный случай.

Сериал Смерть в объективе 2 сезон 11 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Детективы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Смерть в объективе»