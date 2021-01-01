Смерть в объективе (сериал, 2021) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн
8.32021, Смерть в объективе. Сезон 2. Серия 5
Детективы16+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Загадочная смерть успешного бизнесмена Сергея Норского потянула за собой череду таинственных и невероятных открытий. Его супруга Валерия Азарова, талантливый фотохудожник, способный разглядеть и подвергнуть анализу малейшие детали, уверена, что смерть Сергея - это не несчастный случай.
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Информация
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
8.0 IMDb
- АРРежиссёр
Артур
Румынский
- МГАктриса
Майя
Горбань
- Актёр
Петр
Нестеров
- ЕСАктёр
Евгений
Сидихин
- МКАктриса
Мария
Куликова
- КЩАктриса
Ксения
Щербакова
- ЕСАктриса
Елена
Сафонова
- Актриса
Галина
Польских
- Актёр
Анатолий
Лобоцкий
- Актриса
Алёна
Яковлева
- ДФАктёр
Дмитрий
Фрид
- НЖСценарист
Наталья
Жердецкая
- ДКСценарист
Дмитрий
Казанский
- ИЛПродюсер
Илона
Лакоба
- АДПродюсер
Армен
Давитян
- АЯПродюсер
Анна
Яковлева
- ЕТПродюсер
Евгения
Ткаченко
- ККХудожница
Кристина
Козловская
- БООператор
Богдан
Осыка
- ЕЗКомпозитор
Егор
Зубков
- Композитор
Анатолий
Зубков