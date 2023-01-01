Биография

Петр Нестеров — российский актер. Родился в Москве 30 ноября 1979 года. После школы Петр пошел получать техническую специальность в МИЭМ, а затем в этом же вузе будущий кинодеятель решил окончить факультет менеджмента. Также Нестеров поступил в Школу драмы Германа Сидакова, где изучал актерское ремесло. Некоторое время артист выступал в театре и играл в пьесах по Чехову, Булгакову и Старицкому. Актерская карьера Петра Нестерова стартовала с сериала «Столица греха» 2010 года. Первая крупная роль досталась артисту в сериале «Екатерина», где он сыграл офицера лейб-гвардии. Среди самых известных проектов с участием Нестерова фильм «Селфи» и сериалы «Исчезнувшая», «Метод 2» и «Смерть в объективе».